«Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому». Як проходить «референдум» на Луганщині

В Алчевську майже закінчилися чоловіки

На окупованій Луганщині, аби підвищити явку на «референдум», працівники «виборчих комісій» в супроводі озброєних військовослужбовців РФ примушують жителів голосувати безпосередньо в місцях їх проживання. Про це ">повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти зупиняють людей на вулиці. «На заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають лаконічно: «І не потрібен – ми тебе і так знаємо», – розповів Гайдай.

Крім того, рашисти обдзвонюють мешканців Луганщини. «Працюючим у разі відмови заявитись на «дільниці» погрожують звільненням. Знаходять навіть тих, хто виїхав на Росію. «Запрошують» проголосувати й там», – каже Гайдай.

Він також повідомив, що в Алчевську майже закінчилися чоловіки. «Кого знайшли – мобілізували. Навіть при наявності броні. Одне із кращих металургійних підприємств України – Алчевський металургійний комбінат – зупинив випуск продукції. Бо працювати нікому. Щоправда, є кому голосувати. На фронті житель Алчевська або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдумів» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

У перший день голосування окупанти вирішили не відкривати виборчі дільниці. Збором голосів займаються «мобільні виборчі комісії» – групи людей обходять домівки жителів окупованих міст та сіл.