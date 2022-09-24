Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому». Як проходить «референдум» на Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому». Як проходить «референдум» на Луганщині
Працівники «виборчих комісій» в супроводі озброєних військовослужбовців РФ примушують жителів голосувати
фото: Суспільне

В Алчевську майже закінчилися чоловіки

На окупованій Луганщині, аби підвищити явку на «референдум», працівники «виборчих комісій» в супроводі озброєних військовослужбовців РФ примушують жителів голосувати безпосередньо в місцях їх проживання. Про це ">повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти зупиняють людей на вулиці. «На заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають лаконічно: «І не потрібен – ми тебе і так знаємо», – розповів Гайдай.

Крім того, рашисти обдзвонюють мешканців Луганщини. «Працюючим у разі відмови заявитись на «дільниці» погрожують звільненням. Знаходять навіть тих, хто виїхав на Росію. «Запрошують» проголосувати й там», – каже Гайдай.

Він також повідомив, що в Алчевську майже закінчилися чоловіки. «Кого знайшли – мобілізували. Навіть при наявності броні. Одне із кращих металургійних підприємств України – Алчевський металургійний комбінат – зупинив випуск продукції. Бо працювати нікому. Щоправда, є кому голосувати. На фронті житель Алчевська або вже в полоні, чи загинув – якимось чином проголосує. Можливо, й телепатично – голос врахують», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, з 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдумів» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

У перший день голосування окупанти вирішили не відкривати виборчі дільниці. Збором голосів займаються «мобільні виборчі комісії» – групи людей обходять домівки жителів окупованих міст та сіл.

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: референдум Луганщина окупанти росія Сергій Гайдай

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демонстрація у Львові, на підтримку радянської влади. Жовтень 1939 року
Як Росія робила «референдуми» в Україні ще в 1939 році (відео)
Сьогодні, 09:29
Із 23 вересня загарбники проводять«вибори» на окупованих територіях
«Референдум» на Херсонщині: окупанти повідомили, як проходять «вибори»
Вчора, 21:14
На окупованих територіях України триває перший день організованого росіянами «референдуму» 
Як рашисти впрошують людей йти на «референдум» (відео)
Вчора, 15:52

Події в Україні

«Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому». Як проходить «референдум» на Луганщині
«Паспорт не потрібен, прийдемо з автоматом додому». Як проходить «референдум» на Луганщині
Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Постраждали діти
Окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Постраждали діти
Жертв могло бути більше: сили ППО збили ракету над Запоріжжям
Жертв могло бути більше: сили ППО збили ракету над Запоріжжям
Британська розвідка пояснила, чи зможуть удари рашистів по дамбах зупинити наступ ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чи зможуть удари рашистів по дамбах зупинити наступ ЗСУ
Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив про прильоти (фото)
Нічний обстріл Миколаєва: Кім повідомив про прильоти (фото)
ЗСУ знищили ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу
ЗСУ знищили ще понад 200 окупантів – свіжі дані Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії
119K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
85K
«Ціна полону». У звільненого захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
37K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
35K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
34K
Колишній солдат Борислав Береза: Після війни у політику не повернуся

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Сьогодні, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Вчора, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту