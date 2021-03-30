Тепло до +13, але місцями дощі: прогноз погоди в Україні на вівторок

У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 9-11°

У західних та південних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах зі снігом

У вівторок, 30 березня, температура вдень в Україні очікується від 3 до 13° тепла, на заході та півдні можливі дощі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«30 березня хмарно з проясненнями. У західних та південних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах зі снігом; на решті території без опадів. Вітер на заході та півдні країни південно-західний, на решті території – північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях від 1° тепла до 4° морозу; вдень 8-13° тепла. У Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла», – зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що 29-30 березня у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Києві сьогодні буде сухо, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.