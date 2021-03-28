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    Космонавт з борту МКС сфотографував застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз

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    Космонавт з борту МКС сфотографував застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз - Космонавт з борту МКС сфотографував застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз
    Космонавт з борту МКС сфотографував застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз

    Ever Given сів на мілину п'ять днів тому

    Російський космонавт Сергій Кудь-Свєрчков сфотографував з космосу контейнеровоз Ever Given, який раніше сів на мілину і заблокував Суецький канал.

    Фото з борту Міжнародної космічної станції (МКС) він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    Космонавт відзначив, що новина про судно стала однією з найбільш обговорюваних за останні кілька днів.

    «Зараз докладаються всі зусилля, щоб зняти корабель з мілини і відновити судноплавство», – розповів він.

    Гігантське судно Ever Given, що знаходиться в довгостроковому управлінні тайванської Evergreen Group, сіло на мілину 23 березня в південній частині Суецького каналу, яка не має дублерів. Воно прямувало з Китаю в Роттердам (Нідерланди).

    За попередніми даними, контейнеровоз випадково відхилився від курсу через сильний вітер.

    Вранці 27 березня судно вдалося трохи посунути після того, як з району події витягли близько 20 тисяч тонн грунту. Пізніше стало відомо, що почала рухатися носова частина контейнеровоза, яка застрягла в піску

    Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

    Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

    Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

    Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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    Теги: корабель космос вітер море
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