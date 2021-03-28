Космонавт з борту МКС сфотографував застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз

Ever Given сів на мілину п'ять днів тому

Російський космонавт Сергій Кудь-Свєрчков сфотографував з космосу контейнеровоз Ever Given, який раніше сів на мілину і заблокував Суецький канал.

Фото з борту Міжнародної космічної станції (МКС) він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Космонавт відзначив, що новина про судно стала однією з найбільш обговорюваних за останні кілька днів.

«Зараз докладаються всі зусилля, щоб зняти корабель з мілини і відновити судноплавство», – розповів він.

Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.



Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021

Гігантське судно Ever Given, що знаходиться в довгостроковому управлінні тайванської Evergreen Group, сіло на мілину 23 березня в південній частині Суецького каналу, яка не має дублерів. Воно прямувало з Китаю в Роттердам (Нідерланди).

За попередніми даними, контейнеровоз випадково відхилився від курсу через сильний вітер.

Вранці 27 березня судно вдалося трохи посунути після того, як з району події витягли близько 20 тисяч тонн грунту. Пізніше стало відомо, що почала рухатися носова частина контейнеровоза, яка застрягла в піску

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з'єднує Середземне і Червоне море.

Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.