Мелітополь: у клубі, де розселились окупанти, прогриміли вибухи (відео)

Інформація щодо ворожих втрат уточнюється

У селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ», – йдеться у дописі.

Інформація щодо ворожих втрат уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ. Окупанти продовжують чинити злочини проти місцевого населення. Так, мелітопольських медиків вони змушують звільнитись з українських лікарень і написати заяви про зарахування на роботу до російських.

До слова, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.