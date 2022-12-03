Рашисти звозять дагестанських вчителів в окупований Мелітополь
Більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з росіянами
Через дефіцит кадрів росіяни завезли в окупований Мелітополь дагестанських педагогів. Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Окупанти продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх педагогів, які мають русифікувати українських дітей. Цього разу до Мелітополя завезли вчителів з Дагестану, які мають покрити дефіцит кадрів і займатися пропагандою в окупаційних школах», – йдеться у заяві Центру національного спротиву.
Джерело також зазначило, що більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з росіянами, а тому вони змушені завозити на окуповані території своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати і пільги.
Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.
Нагадаємо, ветеран АТО заявив, що контроль над містом Мелітополь у Запорізькій області є ключовим фактором на шляху до перемоги України у війні.
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