Тіла п’яти людей виявлені у Дніпропетровській області

Причина смерті людей встановлюється

У Дніпропетровській області у с. Аули Криничанського району в приватному житловому будинку виявлено п’яти загиблих осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, тіла були виявлені 17 лютого близько 11 год. 20 хв. Причина смерті встановлюється. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Як



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Причина смерті людей встановлюється

У Дніпропетровській області у с. Аули Криничанського району в приватному житловому будинку виявлено п’яти загиблих осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, тіла були виявлені 17 лютого близько 11 год. 20 хв.

Причина смерті встановлюється. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Як повідомляє видання «Дніпро Час», у житловому приміщенні в різних позах лежали трупи двох жінок і трьох чоловіків. За наявними даними, які озвучив анонімний співрозмовник, серед них були як жителі Аул, так і Кам'янського. Вік померлих приблизно 30-45 років. У будинку було чітко чути запах газу.