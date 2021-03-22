У Львові кришка люка поцілила в авто – загинув хлопчик. Деталі трагедії

Внаслідок наїзду на аварійний люк, який був на проїжджій частині, виникла трагедія

Учасниками ДТП стали Mitsubishi L200 та Acura MDX

Унаслідок перекидання кришки каналізаційного люка у Львові загинув одинадцятирічний хлопчик. ДТП сталася близько 21:50 у неділю, 21 березня, поблизу авторинку на вулиці Зеленій. Про це повідомили в пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

Внаслідок наїзду на аварійний люк, який був на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля.

«Колектив Головного управління ДСНС України у Львівській області шокований трагічним випадком та висловлює щирі співчуття родині загиблого хлопчика», – йдеться у повідомленні.

Про цю ДТП першими повідомили очевидці у соцмережах, вказуючи, що люк пробив лобове вікно в автомобілі. У львівській поліції підтвердили, що така аварія справді була, однак більше деталей про неї наразі не можуть повідомити.

Департамент цивільного захисту Львівської ОДА повідомив, що учасниками ДТП стали Mitsubishi L200 та Acura MDX, в якій і сидів загиблий хлопчик. За даними ЛОДА, автомобіль із загиблим рухався по зустрічній смузі. «Автомобіль служби цивільного захисту ГУ ДСНС у Львівській області під керуванням водія 1973 року народження наїхав на каналізаційний люк, після чого кришка люку вилетіла на смугу зустрічного руху та попала в лобове скло Acura MDX під керуванням водія 1985 року народження», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

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