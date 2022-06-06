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    Події в Україні

    Траса Бахмут-Лисичанськ під контролем ЗСУ, проте пересуватися нею небезпечно

    Артилерія окупантів досягає до траси - Траса Бахмут-Лисичанськ під контролем ЗСУ, проте пересуватися нею небезпечно
    Артилерія окупантів досягає до траси
    фото з відкритих джерел

    Перевозити людей або вантажі цією трасою наразі практично неможливо

    Траса Бахмут-Лисичанськ залишається під контролем Збройних сил України, проте пересуватися нею небезпечно через постійні ворожі артилерійські обстріли. Про це заявив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

    «Траса Бахмут-Лисичанськ залишається під контролем українських Збройних сил. Але пересуватися там ще небезпечно, оскільки ворожа артилерія до неї досягає», – сказав Стрюк.

    Він додав, що перевозити людей або вантажі цією трасою наразі практично неможливо.

    Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до передової надійшло підкріплення ЗСУ та відкинули ворога з траси Лисичанськ-Бахмут, якою тепер можуть возити гуманітарні вантажі.

    Нагадаємо, триває сто третя доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Основні зусилля російські війська зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокування українських військ у районі Лисичанська.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Траса Бахмут-Лисичанськ під контролем ЗСУ, проте пересуватися нею небезпечно