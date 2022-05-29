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    Політика

    Українська армія відкинула окуантів від траси Лисичанськ-Бахмут

    Траса Лисичанськ-Бахмут - Українська армія відкинула окуантів від траси Лисичанськ-Бахмут
    Траса Лисичанськ-Бахмут
    фото з відкритих джерел

    У напрямку Попасної біля Комишувахи ЗСУ відкинули ворога на два кілометри

    Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до передової надійшло підкріплення ЗСУ та відкинули ворога з траси Лисичанськ-Бахмут, якою тепер можуть возити гуманітарні вантажі.

    Про це в ефірі телемарафону заявив Сергій Гайдай.

    «Вони (окупанти – ред.) там несуть у готелі великі втрати, бо наші їх там постійно обстрілюють та вибивають з готелю. Поки вони там ховаються, але пройти не можуть. Тіктокери кадировські вже зняли відосик на тлі якогось там прапора, що Сєверодонецьк під контролем, все нормально, ми все захопили... Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео, сподіваюся, це буде останнє відео, десь із центру міста, а не в якійсь будці на фоні прапора», – розповів Гайдай.

    Голова Луганської ОВА також зазначив, що у їхньому напрямку надійшло підкріплення українських військових.

    У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Тому гумвантажі йдуть.

    Увечері 28 травня на Луганщині обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором.

    Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

    Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

    До слова, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Українська армія відкинула окуантів від траси Лисичанськ-Бахмут