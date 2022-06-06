Президент відвідав прифронтовий Лисичанськ (відео)

Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. Про це йдеться на сайті глави держави.

Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області. Після цього він вже відправився на Схід.

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

До слова, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.