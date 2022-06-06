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    Події в Україні

    Президент відвідав прифронтовий Лисичанськ (відео)

    Зеленський відвідав прифронтовий Лисичанськ - Президент відвідав прифронтовий Лисичанськ (відео)
    Зеленський відвідав прифронтовий Лисичанськ
    фото: Офіс президента

    Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області

    Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. Про це йдеться на сайті глави держави.

    Спершу глава держави відвідав позиції бійців у Запорізькій області. Після цього він вже відправився на Схід.

    Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

    Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

    До слова, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація державні нагороди #stoprussia
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    Президент відвідав прифронтовий Лисичанськ (відео)