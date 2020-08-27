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    Події в Україні

    Трасу Київ-Чоп сьогодні перекриють. Там сідатимуть літаки-винищувачі

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    <span>У Повітряному командуванні &laquo;Центр&raquo; наголосили, що подібні тренування відбуваються не вперше</span> - Трасу Київ-Чоп сьогодні перекриють. Там сідатимуть літаки-винищувачі
    У Повітряному командуванні «Центр» наголосили, що подібні тренування відбуваються не вперше

    27 серпня з 16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району буде обмежений

    Українські бойові літаки тренуватимуться злітати та сідати на автомобільній трасі Київ-Чоп. Про це повідомила пресслужба Повітряного командування «Центр».

    Зазначається, що до навчань залучається особовий склад та ОВТ, в тому числі авіаційна компонента військових частин повітряного командування «Центр».

    «У зв’язку з проведенням планових навчань та переміщенням техніки, у четвер 27 серпня 2020 року з 16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району буде обмежений», – написали у пресслужбі.

    У Повітряному командуванні «Центр» наголосили, що подібні тренування відбуваються не вперше, для прикладу у 2016-у році українські Міг-29 здійснили навчальну посадку та зліт на авіаційній ділянці цієї ж автотраси в рамках навчань «Небесний щит-2016».

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