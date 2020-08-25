На вулиці Києва вийшла спецтехніка для ліквідації підтоплень
На місцях підтоплень працюють спецзасоби для ліквідації наслідків негоди
У столиці оголошено жовтий рівень небезпеки
У Києві оголошено штормове попередження. Над Києвом сьогодні грозовий фронт: синоптики прогнозують зливи протягом дня та в ночі (жовтий рівень небезпеки).
У зв’язку з цим гідрослужба працює в посиленому режимі, повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
На місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.
Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.
Комунальники закликають у разі виявлення місць підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської Київавтодору за тел.: 284-74-19.
Фахівці нагадують, що під час грози слід:
- вимкнути електроприлади,
- зачинити всі вікна,
- не підходити до вікон,
- не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Як повідомлялося, у вівторок, 25 серпня, у Києві та столичній області вдень утримаються грози.