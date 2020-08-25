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    На вулиці Києва вийшла спецтехніка для ліквідації підтоплень

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    <p>На місцях підтоплень працюють спецзасоби для ліквідації наслідків негоди</p> - На вулиці Києва вийшла спецтехніка для ліквідації підтоплень

    На місцях підтоплень працюють спецзасоби для ліквідації наслідків негоди

    Фото: Київавтодор

    У столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

    У Києві оголошено штормове попередження. Над Києвом сьогодні грозовий фронт: синоптики прогнозують зливи протягом дня та в ночі (жовтий рівень небезпеки).

    У зв’язку з цим гідрослужба працює в посиленому режимі, повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    На місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

    Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    Комунальники закликають у разі виявлення місць підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської Київавтодору за тел.: 284-74-19.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід:

    • вимкнути електроприлади,
    • зачинити всі вікна,
    • не підходити до вікон,
    • не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    •  купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Як повідомлялося, у вівторок, 25 серпня, у Києві та столичній області вдень утримаються грози.

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