На вулиці Києва вийшла спецтехніка для ліквідації підтоплень



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На місцях підтоплень працюють спецзасоби для ліквідації наслідків негоди Фото: Київавтодор

У столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

У Києві оголошено штормове попередження. Над Києвом сьогодні грозовий фронт: синоптики прогнозують зливи протягом дня та в ночі (жовтий рівень небезпеки).

У зв’язку з цим гідрослужба працює в посиленому режимі, повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

На місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Київавтодор закликає водіїв бути обачними на дорогах.

Комунальники закликають у разі виявлення місць підтоплень звертатись до цілодобової диспетчерської Київавтодору за тел.: 284-74-19.

Фахівці нагадують, що під час грози слід:

вимкнути електроприлади,

зачинити всі вікна,

не підходити до вікон,

не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Як повідомлялося, у вівторок, 25 серпня, у Києві та столичній області вдень утримаються грози.