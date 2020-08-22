У Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок аварії загинули два члени екіпажу і 15 пасажирів літака

Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту

Щонайменше 17 людей загинули під час аварії вантажного літака авіакомпанії South West Aviation в Південному Судані. Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби.

Про це повідомляє «Сіньхуа» в суботу, 22 серпня.

«Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, таким чином, загальна кількість становить 17», – наводить агентство слова очевидця аварії Джозефа Майома.

Він також зазначив, що одна людина вижила, вона була доставлена в лікарню.

Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На місце події прибула команда екстрених служб.

Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.