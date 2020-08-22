У Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей
Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту
Щонайменше 17 людей загинули під час аварії вантажного літака авіакомпанії South West Aviation в Південному Судані. Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби.
Про це повідомляє «Сіньхуа» в суботу, 22 серпня.
«Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, таким чином, загальна кількість становить 17», – наводить агентство слова очевидця аварії Джозефа Майома.
Він також зазначив, що одна людина вижила, вона була доставлена в лікарню.
Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На місце події прибула команда екстрених служб.
Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.
На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.