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    У світі

    У Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей

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    Внаслідок аварії&nbsp;<span>загинули два члени екіпажу і 15 пасажирів літака</span> - У Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей
    Внаслідок аварії загинули два члени екіпажу і 15 пасажирів літака

    Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту

    Щонайменше 17 людей загинули під час аварії вантажного літака авіакомпанії South West Aviation в Південному Судані. Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби.

    Про це повідомляє «Сіньхуа» в суботу, 22 серпня.

    «Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, таким чином, загальна кількість становить 17», – наводить агентство слова очевидця аварії Джозефа Майома.

    Він також зазначив, що одна людина вижила, вона була доставлена в лікарню.

    Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На місце події прибула команда екстрених служб.

    Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

    На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

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