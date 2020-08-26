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    Новини

    Вночі дорожники перекриють Броварський проспект

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    Рух на Броварському проспекті буде частково обмежено - Вночі дорожники перекриють Броварський проспект
    Рух на Броварському проспекті буде частково обмежено
    Фото ілюстративне

    Рух буде обмежено в обох напрямках

    Із 20:00 26 серпня до 08:00 27 серпня на Броварському проспекті в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Броварському проспекті – на перетині з Кільцевою дорогою та в’їздом до м. Бровари – дорожники проведуть асфальтування верхнього шару покриття.

    Основні роботи в обох напрямках виконають у нічний час, щоб менше впливати на трафік.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    У комунальній корпорації перепрошують за незручності.


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    Нагадаємо, з 26 серпня до 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту.

    Київ дороги Київщина ремонт Київавтодор
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