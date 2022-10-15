Тримаємо позиції. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

За словами очільника держави, дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині

В останні дні продовжуються активні бойові дії на різних напрямках. Проте наразі найважча ситуація на Бахмутському напрямі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині, найважча – Бахмутський напрямок. Як і попередні дні – тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них не має перспектив», – наголосив глава держави.

За його словами, кого б росіяни не кинули воювати проти українських військових, це для них завершиться лише поразкою.

Також глава держави нагадав, що цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак. Зокрема, ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито.

«Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни... Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обовʼязково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на сто відсотків», – зазначив президент.

Разом з тим Зеленський повідомив, що у звільнених районах на Харківщині, на Херсонщині, на Донеччині (у Лимані, у Святогірську) триває робота над поверненням порядку, соціальних і медичних послуг, енергопостачання, зв'язку й пошти, водопостачання й газу, де це можливо.

«Наприклад, почали повертати газопостачання в Ізюм – перші 500 родин міста вже знову мають в оселях газ. Тільки за вчора підключено до газопостачання понад 3 тисячі будинків в Ізюмському, Купʼянському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Тривають роботи й на інших напрямках», – додав гарант.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що загальні втрати російської армії у повномасштабній війні проти України наближаються до 65 тисяч, проте навіть 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль замислитись.