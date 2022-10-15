Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз'яснення ISW
Аналітики вважають, що Путіну, ймовірно, потрібно припинити «часткову» мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову
Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За інформацією аналітиків, 30 вересня господар Кремля поінформував про перенесення звичайного осіннього призову у РФ з 1 жовтня на 1 листопада. Він зробив це, бо «часткова» мобілізація оподатковує бюрократію російських військових комісаріатів, які контролюють піврічний цикл призову.
«Тому Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити «часткову» мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову», – пояснили фахівці.
Між тим аналітики зауважили, що Путін підтвердив – мобілізовані проходять низьку підготовку перед відряджанням на передову. За його словами, з 220 000 осіб 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 – у частинах, що «виконують бойові завдання».
Диктатор розповів, що перед тим, як відправитися на фронт мобілізовані проходять наступні етапи підготовки: 5-10 днів «первинної підготовки», 5-15 днів навчання з бойовими частинами, наступний етап – вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях.
В ISW підкреслили, що навіть 10 днів навчання, яке може отримати мобілізований персонал, не складаються з фактичної бойової підготовки для більшості підрозділів.
В Інституті вивчення війни додають, що багато російських інструкторів і офіцерів, які могли вчити нових солдатів були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Окрім цього, навчальні полігони у РФ неукомплектовані й ця проблема залишиться до осіннього циклу призову.
Ключові висновки
- Президент Росії Володимир Путін оголосив, що його «часткова» мобілізація завершиться «приблизно через два тижні» – ймовірно, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього циклу призову, який розпочнеться 1 листопада.
- Путін може мати намір, щоб мобілізований персонал закривав прогалини на передовій Росії достатньо довго, щоб осінній призовник пройшов певну підготовку та сформував додаткові підрозділи для покращення бойової потужності Росії у 2023 році.
- Українські та західні офіційні особи продовжують повторювати, що не помітили жодних ознак підготовки білоруського вторгнення в Україну, незважаючи на тривожні повідомлення в білоруському інформаційному просторі про те, що президент Олександр Лукашенко запровадив режим «контртерористичної операції».
- Президент Росії Володимир Путін 14 жовтня заявив, що наразі немає додаткової потреби в подальших масованих ударах по Україні.
- Російська влада продовжує брати участь у схемах соціального програмування «русифікації», спрямованих на українських дітей.
- Відомий російський мілблогер 14 жовтня звинуватив невідомих високопосадовців у Міністерстві оборони Росії (МО) у підготовці цензури російських мілблогерів, але офіційного підтвердження щодо розслідування чи судового переслідування цих мілблогерів немає.
- Російські джерела продовжують стверджувати, що українські війська ведуть контрнаступальні дії на північному сході Харківської області на схід від Куп'янська.
- Російські війська вели обмежені наземні атаки на захід від Кремінної з метою повернення втрачених позицій.
- З метою відновлення втрачених позицій російські війська здійснили обмежені наземні удари на північному заході Херсонської області.
- Російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та Донецька.
- Російська влада висловила занепокоєння з приводу українських ударів по тилу Росії на півдні Донецької області.
- Російська окупаційна влада продовжує консолідувати контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) шляхом посилення заходів безпеки на тлі переговорів щодо створення на станції зони ядерної безпеки та захисту.
- Російські чиновники продовжували називати переміщення населення з Херсонської області рекреаційними «гуманітарними поїздками», а не евакуацією.
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