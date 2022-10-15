Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз'яснення ISW

Аналітики ISW пояснили, чому Путін зробив заяву про закінчення мобілізації у РФ

Аналітики вважають, що Путіну, ймовірно, потрібно припинити «часткову» мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, 30 вересня господар Кремля поінформував про перенесення звичайного осіннього призову у РФ з 1 жовтня на 1 листопада. Він зробив це, бо «часткова» мобілізація оподатковує бюрократію російських військових комісаріатів, які контролюють піврічний цикл призову.

«Тому Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити «часткову» мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову», – пояснили фахівці.

Між тим аналітики зауважили, що Путін підтвердив – мобілізовані проходять низьку підготовку перед відряджанням на передову. За його словами, з 220 000 осіб 35 000 вже перебувають у російських військових частинах, а 16 000 – у частинах, що «виконують бойові завдання».

Диктатор розповів, що перед тим, як відправитися на фронт мобілізовані проходять наступні етапи підготовки: 5-10 днів «первинної підготовки», 5-15 днів навчання з бойовими частинами, наступний етап – вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях.

В ISW підкреслили, що навіть 10 днів навчання, яке може отримати мобілізований персонал, не складаються з фактичної бойової підготовки для більшості підрозділів.

В Інституті вивчення війни додають, що багато російських інструкторів і офіцерів, які могли вчити нових солдатів були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Окрім цього, навчальні полігони у РФ неукомплектовані й ця проблема залишиться до осіннього циклу призову.

Ключові висновки