«Тут все горить»: Парасюк про ситуацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську

Наразі окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ

Екснардеп Володимир Парасюк, який наразі воює у складі Збройних сил України, розповів про поточну ситуацію у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Про це він написав у Facebook.

За словами Парасюка, нині ворог штурмує міста з усіх боків, тому ситуація вкрай напружена.

«Подивіться на карту бойових дій. Знайдіть Сєвєродонецьк – Лисичанськ. Зі всіх сторін ворог не йде, він пре на пролом. Тут все горить і палає. І на цьому маленькому клаптику землі наша армія продовжує битись на межі людських можливостей!», – написав Парасюк.

Також екснардеп додав, що наші хлопці і дівчата роблять справжній подвиг: «Це настільки кровопролитне протистояння, що словами не передати».

Нагадаємо, 13 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але українські військові там не заблоковані.

Гайдай також розповів, що станом у Сєвєродонецьку вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод «Азот».

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