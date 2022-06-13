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    Події в Україні

    Окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька

    Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем - Окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька
    Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем
    фото: Луганська ОВА

    У разі швидкого вигнання орків з Сєвєродонецька, поновити комунікації у місті до зими не вдасться

    Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Російські загарбники зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але українські військові там не заблоковані. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Всі мости зруйновано, але Сєвєродонецьк не заблоковано. Комунікація з містом є. Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах», – зазначив голова ОВА.

    Гайдай також наголосив, що в разі швидкого вигнання орків з Сєвєродонецька, поновити комунікації у місті до зими не вдасться.

    Нагадаємо, триває сто десята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька