Речниця МВС розповіла, скільки країн допомагають Україні з розмінуванням

Від початку повномасштабної війни Україна отримала 40 тисяч тонн підтримки для розмінування

Допомогу для України у проведенні розмінування території надають 30 країн.Про це на брифінгу повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

Вона зауважила, що масштаби забруднення територій вибухонебезпечними предметами та інтенсивність робіт потребують залучення й постійного оновлення ресурсів. Насамперед йдеться про забезпечення підрозділів пожежно-рятувальною технікою та технікою для розбору завалів, засобами індивідуального захисту для рятувальників тощо.

«Європейські країни готові й надалі надавати нам необхідну підтримку (для розмінування – ред). Один із каналів, що вже ефективно працює, – Європейський механізм цивільного захисту... продовжує забезпечувати допомогу для України силами 30 країн: залучені всі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина та Північна Македонія», – сказала Матвєєва.

Представниця МВС уточнила, що за понад 100 днів війни Україні надали 40 тисяч тонн підтримки для розмінування, зокрема, близько 400 пожежно-рятувальних машин, спецобладнання та одягу, необхідних українським рятувальникам у знешкоджені «спадщини» російських військ.

Крім того, Матвєєва зауважила, що 18 міжнародних організацій виявили бажання надати гуманітарну допомогу для розмінування, а також триває робота над проєктами з розмінування із залученням закордонних експертів.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на повне розмінування території України, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. За його словами, зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

Наразі в окупованому Маріуполі продовжують розбирати завали багатоповерхівок після бомбардувань. У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».