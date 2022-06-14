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    Події в Україні

    Атака рашистів на Сєвєродонецьк: Гайдай розповів подробиці

    Росіяни намагаються оточити підрозділи ЗСУ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське - Атака рашистів на Сєвєродонецьк: Гайдай розповів подробиці
    Росіяни намагаються оточити підрозділи ЗСУ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Окупанти нищать багатоповерхівки та завод «Азот»

    Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод «Азот». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості. Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького «Азоту» та «Склопластику», – зазначив Гайдай.

    Голова ОВА зазначив, що внаслідок атаки зруйновано міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту.

    «Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався. Активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка», – додав Гайдай.

    Крім того, через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону. На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи.

    Росіяни намагаються оточити підрозділи ЗСУ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

    Нагадаємо, триває 111-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Атака рашистів на Сєвєродонецьк: Гайдай розповів подробиці