У багатьох областях оголошена повітряна тривога

Прослідуйте в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

«Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там», – зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Станом на 20:02 загроза ракетного удару у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Карта повітряний тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, триває 206-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.