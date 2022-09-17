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У багатьох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Прослідуйте в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

«Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там», – зазначив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Станом на 20:02 загроза ракетного удару у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Карта повітряний тривог зараз виглядає так:

У багатьох областях оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 206-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Теги: окупанти війна укриття Україна

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