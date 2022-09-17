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Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула дитина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула дитина
На місцях влучань у Чугуєві працюють всі профільні служби
фото з соцмереж

Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємства та АЗС

Рашисти завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині. Від російського терору загинула безневинна дитина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби, інформація оновлюється.

Ворог завдав удару по Чугуєву
Ворог завдав удару по Чугуєву
Олег Синєгубов/Telegram

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по Краматорську на Донеччині. 

Уранці 17 вересня загарбники обстріляли Слов’янську ТЕС, що в місті Миколаївка.

Нагадаємо, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна

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