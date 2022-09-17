Окупанти вдарили по Миколаївщині: є жертви та руйнування

Уночі обстрілів зазнали чотири населених пункти Миколаївщини

У ніч на 17 вересня окупанти завдали удару по Миколаївщині. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Із 00:10 ворог завдавав удари по м. Очаків, внаслідок чого в деяких районах міста відсутнє світло та вода. Постраждалих немає.

О 02:50 по території с. Дмитрівка Куцурубської громади були нанесені ворожі обстріли. Загинула одна людина. У громаді пошкоджено очисні споруди та електропідстанція. У більшості населених пунктах відсутнє світло.

Орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріли околиць смт Березнегувате Баштанського району. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюються.

О 05:00 та 06:00 с. Широке зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Як повідомлялося, уночі 17 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про запуски ракет з Каховського району у бік Миколаєва.