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Рашисти обстріляли житлові будинки в Краматорську: є поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли житлові будинки в Краматорську: є поранені (фото)
Окупанти атакували Краматорськ на Донеччині
Олександр Гончаренко/Facebook

Вже відомо про трьох поранених внаслідок атаки на Краматорськ

Російські загарбники завдали удару по Краматорську на Донеччині. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

«Приватний сектор. Вже відомо про трьох поранених», – йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи тривають.

Рашисти атакували Краматорськ на Донеччині
Рашисти атакували Краматорськ на Донеччині
Олександр Гончаренко/Facebook

 

Рашисти атакували Краматорськ на Донеччині
Рашисти атакували Краматорськ на Донеччині
Олександр Гончаренко/Facebook

Нагадаємо, російські окупанти уранці 17 вересня завдали удару Слов’янській ТЕС, що в місті Миколаївка.

До слова, триває 206-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: війна Донеччина окупанти ворог

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