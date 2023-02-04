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У Бахмуті загинув американський волонтер

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У Бахмуті загинув американський волонтер
фото ілюстративне

Окупант забирає життя не тільки військових, але й мирних мешканців, волонтерів, медиків

Американський волонтер Піт Рід був убитий у Бахмуті у четвер, коли допомагав мирним жителям.  Про це повідомляє CNN.

Піт Рід, ветеран морської піхоти США, був внесений до списку «загиблих під час надання допомоги», коли виконував свою місію.

«Вчора засновник GRM Піт Рід був убитий у Бахмуті, Україна. Піт був засновником GRM, обіймаючи посаду президента правління протягом чотирьох років. Він був убитий під час надання допомоги… Це яскраве нагадування про те, з якими небезпеками стикаються рятувальники та гуманітарні працівники в зонах конфлікту, коли вони обслуговують громадян, які потрапили під перехресний вогонь. Піту було лише 33 роки», – посилається CNN на заяву GRM.

Представник Державного департаменту США підтвердив «недавню смерть громадянина США в Україні».

Дружина загиблого написала в соціальних мережах, що її чоловік не тільки жив за свій обов'язок, але й, вочевидь, загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про поранення норвезьких волонтерів під час спроби евакуації поранених з міста Бахмут. Преса Норвгеії шокована розповідями про нову тактику терору російських окупаційних військ. Окупант гатить по мирних людях та чекає, коли на допомогу жертвам прийдуть волонтери та медики, щоб знову прицільно вдарити вже по тим, хто допомагає пораненим.

Теги: Бахмут обстріл США

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