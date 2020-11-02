У Бердянську хвора на Covid-19 породілля вистрибнула з вікна лікарні

Менш ніж тиждень тому жінка народила дитину

Породілля вижила, отримавши травми, які не загрожують її життю

У Бердянську в неділю, 1 листопада, жінка, яка менш ніж тиждень тому народила дитину, вистрибнула з вікна лікарні. Раніше в неї виявили коронавірус. Породілля вижила, отримавши травми, які не загрожують її життю.

Про це повідомили в спільноті Бердянське територіальне медичне об'єднання у Facebook.

Зазначається, що породілля вижила, отримавши травми, які не загрожують її життю.

У дописі йдеться, що вагітну жінку 1988 року народження привезли до пологового будинку 23 жовтня. Їй зробили обов’язковий тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Потім жінку госпіталізували до спеціалізованого відділення хворих на Covid-19, а 26 жовтня відбулися пологи, після яких породілля та дитина були «в нормальному стані».

У неділю, жінка, «керуючись особистими мотивами, написала записку та вистрибнула з вікна другого поверху». Вона залишилася живою, отримавши травми, що не загрожують її життю.

Породіллі надали необхідну допомогу, і зараз вона перебуває під наглядом лікарів, зокрема у психіатра, оскільки раніше перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері.

Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 395440

Хворіють 226693

Одужали 161441

Померли 7306

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.