Скільки коштуватимуть пологи у 2021 році: міністр озвучив ціни



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Степанов запевняє, що гроші пологовим будинкам виплачуватимуть із держбюджету

Вже наступного 2021 року вартість пологів в Україні складатиме від 35 972 грн до 194 489 грн. Ціна буде залежати від складності випадку. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Та тим, хто чекає на малюка, не варто лякатися таких сум — гроші у лікувальні установи будуть перераховуватися із держбюджету.

«В нас одним з пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах 100% наших громадян, які народжують. По-перше, ми збільшуємо саму ставку фінансування при пологах. По-друге, з наступного року в нас будут введені додаткові коефіцієнти: в нас є звичайні пологи, а є пологи з ускладненнями. Тоді треба більш кваліфікована, більш спеціалізована медична допомога», - розповів міністр.

Зазначимо, у 2020 році породілля може розраховувати на пакет безоплатної медичної допомоги на суму 24 000 грн. У 2019 році ця цифра становила 8 500 грн.

За словами Степанова, важливим також є надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

«Це коли дитинка народжується з малою вагою і потрібно її рятувати, потрібно, щоб їй було надано в повному обсязі цю медичну допомогу. Більше того, там достатньо дороговартісні ліки, які потребує ця дитина. І ми це теж прорахували», - сказав міністр.

У МОЗ розраховують, що на рік в Україні відбуватиметься приблизно 270 тисяч пологів.

Також нагадаємо, що МОЗ планує запровадити пакет допомоги для вагітних.