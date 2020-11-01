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    Оперативні дані: за добу в Україні Covid-19 виявлено у 7959 людей

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    За добу 110 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби - Оперативні дані: за добу в Україні Covid-19 виявлено у 7959 людей
    За добу 110 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби

    За минулу добу від коронавірусу одужали 2513 людей

    В Україні за минулу добу, 31 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. Це на 793 осіб менше, ніж у попередній день (8752). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Також відомо, що одужали людини (у попередній день 3902), а 110 – померли від ускладнень (за даними на вчора 155).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.

    До слова, ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      395440
    • Хворіють
      226693
    • Одужали
      161441
    • Померли
      7306

    Як повідомлялося,  за 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8752 людей Це найбільша добова кількість нових хворих від початку епідемії.

    РНБО Україна карантин коронавірус
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