Оперативні дані: за добу в Україні Covid-19 виявлено у 7959 людей

За минулу добу від коронавірусу одужали 2513 людей

В Україні за минулу добу, 31 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. Це на 793 осіб менше, ніж у попередній день (8752). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Також відомо, що одужали людини (у попередній день 3902), а 110 – померли від ускладнень (за даними на вчора 155).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.

До слова, ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

Коронавірус в Україні

Всього 395440

Хворіють 226693

Одужали 161441

Померли 7306

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Як повідомлялося, за 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8752 людей Це найбільша добова кількість нових хворих від початку епідемії.