«Встали, пішли і забули»: в елітному пологовому будинку Києва батьки залишили дитину



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Пологи у медичному центрі «Лелека» коштують від 50 000 грн

У дитини після народження виявили порок розвитку

У приватному пологовому будинку Києва «Лелека» батьки залишили новонароджену дівчинку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор пологового будинку Валерій Зукін.

«У «Лелеці» написали відмову від дитини. Я останній раз стикався з подібною ситуацією багато-багато років тому. Були й відмови, були й немовлята, яких підкидали в моїй практиці. Тільки це все було далеко-далеко, в «радянському» минулому. З 1992 року я працюю в приватній медицині і якось такі ситуації не характерні. І ось сталося... Народилася дитина з не таким вже критичним пороком розвитку. Ситуація вимагає медичної допомоги, але виглядає цілком виліковною й такою, яку можна скорегувати. Бувало й гірше», - написав на днях Зукін.

Він зазначив, що порок до пологів практично не діагностується й аргумент «як його на УЗД дивилися» не працює.

«І потім – навіть побачили б цей порок на УЗД. Що робити? Порок корегується, виправляється, його можна лікувати. Ось така ось звичайна життєва ситуація. І зовсім несподівано батьки вирішують відмовитися від дитини. Як сніг на голову. Ось так ось просто – встали, пішли й забули. Начебто дитини й немає... Ми довго розмовляли. Наводили аргументи. Пояснювали. Марно», - розповів Зукін.

Зазначимо, що пологовий будинок «Лелека» - це елітний приватний медичний заклад у Києві. Пологи там коштують від 50 000 грн.