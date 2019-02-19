У Бердянську знову обвалився колектор
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Комунальні служби Бердянська обстежують аварійні ділянки
Магістральний колектор, який приймає 80% стоків міста, обвалився відразу на двох ділянках
У місті Бердянськ Запорізької області у вівторок, 19 лютого, стався черговий масштабний обвал магістрального каналізаційного колектора.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Відзначається, що магістральний колектор, який приймає 80% стоків міста, обвалився відразу на двох ділянках - на вулиці П'ятигорській поруч із житловим будинком, а також на вулиці Ленінградській, між вулицями Вроцлавською і Промисловою.
Місцеві жителі кажуть, що останнім часом на цих ділянках був активний рух ґрунту.
Комунальні служби Бердянська обстежують аварійні ділянки. Місцева влада поки не коментує ситуацію. Проблем з водопостачанням наразі немає.
Нагадаємо, перша аварія на колекторі сталася 27 січня. Протягом п'яти діб близько 80 тисяч населення міста залишалися без води та були вимушені скоротити користування каналізацією до мінімуму. У частині міста закрили школи та дитячі садки.
Таким чином було припинено подачу води в шести мікрорайонів міста.
Для того, аби відновити водопостачання, комунальники змонтували тимчасову насосну станцію потужністю 300 кубометрів на годину.
Водопостачання поновили у ніч з 1 на 2 лютого.
За фактом службової недбалості, що призвело до масштабної аварії на колекторі у Бердянську, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що на реконструкцію каналізаційного колектора в Бердянську потрібно мінімум 8 мільйонів гривень.
Увечері, 3 лютого, у Бердянську Запорізької області виявлено новий обвал колектора, водопостачання припинили у декількох районах міста.