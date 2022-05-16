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    Події в Україні

    У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

    Павло Волат був смертельно поранений під час операції звільнення українського села від російських загарбників - У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського
    Павло Волат був смертельно поранений під час операції звільнення українського села від російських загарбників
    фото: Батальён Кастуся Каліноўскага

    26 березня білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил України

    Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло із позивним Волат загинув на війні в Україні. Про це повідомляє пресслужба батальйону Кастуся Калиновського у Facebook.

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    У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського
    У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського
    У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського
    У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна вбивство смерть військові Україна окупація #stoprussia
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    У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського