У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського
Павло Волат був смертельно поранений під час операції звільнення українського села від російських загарбників
фото: Батальён Кастуся Каліноўскага
26 березня білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил України
Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло із позивним Волат загинув на війні в Україні. Про це повідомляє пресслужба батальйону Кастуся Калиновського у Facebook.