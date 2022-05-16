У бою загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

Командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло із позивним Волат загинув на війні в Україні. Про це повідомляє пресслужба батальйону Кастуся Калиновського у Facebook.

«Сьогодні наш батальйон зазнав величезних втрат. У ході операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти, військовослужбовця нашого батальйону Павла Волата. Його намагалися доставити до лікарні у критичному стані, але не встигли», – повідомляють у батальйоні.

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Побратими Волата заявили, що він «був справжнім воїном-легендою: він багато разів був поранений, але щоразу обманював смерть – і повертався у стрій».

За даними ЗМІ, це вже шостий білорус, який загинув в Україні з лютого 2022 року, воюючи проти російських окупантів.

Нагадаємо, 26 березня білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил, а бійці склали присягу.