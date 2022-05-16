Рашисти навмисно знищували багатоповерхівки в Харкові

Головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме будинки в місті

Російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові. Про це СБУ розповів полонений російський окупант, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова.

Так, командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські багатоповерхівки – ворог спеціально стріляв по цивільним об’єктам.

«Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ «Град» і «Ураган», має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок цього спального району зазнала руйнувань від рашистів», - йдеться у повідомленні.

Сам полонений стверджує, що не брав безпосередньої участі в обстрілі житлових кварталів Харкова, а лише слідкував за «виходами» своєї та української артилерії. Але його свідчення будуть ретельно перевірені слідчими СБУ.

Також окупант повідомив персональні дані російських загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів РФ та знищення мирного населення Харківщини.

Служба безпеки каже, що ретельно вивчає та перевіряє надані свідчення.