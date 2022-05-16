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    Події в Україні

    Під час атаки російської ДРГ на Сумщину загинув прикордонник

    Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії - Під час атаки російської ДРГ на Сумщину загинув прикордонник
    Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії
    фото: Глухівська міська рада

    Чоловіку було 44 роки, у нього залишились дружина і двоє дітей

    На Сумщині під час спроби окупантами прориву кордону у бою, 16 травня зранку, загинув прикордонник. Про це повідомляє пресслужба Глухівської міської ради.

    «Сьогодні, 16 травня, у бою з диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Володимирович Поповченко» – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляється, чоловіку було 44 роки, у нього залишились дружина і двоє дітей.

    Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ДПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення росії прийняв рішення продовжити службу.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці 16 травня російські загарбники відкрили вогонь по території Сумської області поблизу кордону з РФ, на територію України намагалися зайти диверсанти.

    Як повідомлялося, вночі в неділю, 15 травня, російські військові завдали ракетного удару по Сумській області.

    Теги: прикордонники росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Під час атаки російської ДРГ на Сумщину загинув прикордонник