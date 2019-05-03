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    Кримінал

    Поліція з початку року відкрила 63 справи через злочини проти журналістів

    • Розсилка
    Поліція з початку року відкрила 63 справи через злочини проти журналістів

    Слідчі цього року закрили 52 кримінальних провадження, які стосувалися роботи представників ЗМІ

    Нацполіція за 4 місяці 2019 року розпочала 63 кримінальні провадження за злочинами у сфері діяльності журналістів.

    Про це інформує прес-служба МВС.

    «За 4 місяці 2019 року слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування у 63 кримінальних правопорушеннях за злочинами у сфері професійної діяльності журналістів», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, серед відкритих у 2019 році проваджень:

    • за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) зареєстровано 46 злочинів, 
    • за ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста) – 12 правопорушень,
    • за ст. 347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) – 4 випадки,
    • за ст. 348-1 ККУ (посягання на життя журналіста) – 1 злочин.

    Наголошується, що за результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях за 8 кримінальними правопорушеннями, а саме:

    • за ст. 171– 4 випадки,
    • за ст. 345-1– 2 правопорушення,
    • за ст. 347-1– 2 злочина.

    Прийнято рішення про закриття у 52 кримінальних провадженнях, зокрема:

    • за ст. 171 – 48 випадків,
    • за ст. 345-1 – 4 справи.

    Зазначається, що рішення про закриття справ було погоджено з органами прокуратури.

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