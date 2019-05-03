Поліція з початку року відкрила 63 справи через злочини проти журналістів



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Слідчі цього року закрили 52 кримінальних провадження, які стосувалися роботи представників ЗМІ

Нацполіція за 4 місяці 2019 року розпочала 63 кримінальні провадження за злочинами у сфері діяльності журналістів.

Про це інформує прес-служба МВС.

«За 4 місяці 2019 року слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування у 63 кримінальних правопорушеннях за злочинами у сфері професійної діяльності журналістів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед відкритих у 2019 році проваджень:

за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) зареєстровано 46 злочинів,

за ст. 345-1 ККУ (погроза або насильство щодо журналіста) – 12 правопорушень,

за ст. 347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) – 4 випадки,

за ст. 348-1 ККУ (посягання на життя журналіста) – 1 злочин.

Наголошується, що за результатами проведеного розслідування за вказаний період часу до суду направлено обвинувальні акти у 6 кримінальних провадженнях за 8 кримінальними правопорушеннями, а саме:

за ст. 171– 4 випадки,

за ст. 345-1– 2 правопорушення,

за ст. 347-1– 2 злочина.

Прийнято рішення про закриття у 52 кримінальних провадженнях, зокрема:

за ст. 171 – 48 випадків,

за ст. 345-1 – 4 справи.

Зазначається, що рішення про закриття справ було погоджено з органами прокуратури.