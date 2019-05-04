Посольство України у США закликало Росію звільнити Сущенка



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Політв'язень Роман Сущенко

Росія ув'язнила Сущенка, щоб приховати правду, вказали у посольстві

Посольство України у США розмістило англомовний пост із закликом про звільнення українського журналіста Романа Сущенка з російського полону.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

«У Всесвітній день свободи преси ми вкотре нагадуємо, що український журналіст Роман Сущенко все ще залишається за гратами в Росії за сфабрикованими обвинуваченнями», - наголошується у повідомленні.

У посольстві вказали, що Сущенко – порядний журналіст і великий прихильник свободи слова та вільних медіа.

«Росія ув'язнила його, щоб приховати правду, але незаконне затримання Романа зробило злочини Кремля ще більш очевидними», - додали у посольстві.

У цьому зв'язку українське посольство в Вашингтоні нагадало про заклик України до російської влади «звільнити та повернути в Україну Романа Сущенка, а також інших громадян України, незаконно затриманих в Росії й у тимчасово окупованому Криму».

Раніше у Європарламенті закликали РФ звільнити Сущенка та інших політв’язнів.