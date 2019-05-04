Відомий письменник пояснив, як треба «перезаснувати» Україну



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На думку Дроздова, «перезаснування» країни має три складові Фото: Гліб Драч, Ярослав Тимчишин

За словами Дроздова, для «перезаснування» країні потрібні нові кордони, політичний клас і Конституція

Тележурналіст і письменник Остап Дроздов вважає, що «перезасновування» держави – єдиний правильний шлях подальшого розвитку України. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

На думку Дроздова, «перезаснування» країни має три складові. «По-перше, нові кордони. Це ключова річ, яку суспільство повинно визнати. У нас багато що впирається у гонор. Не можемо змиритися з тим, що деякі території є втраченими безповоротно. І навіть якщо вони будуть реінтеґровані, вони будуть реінтеґровані швидше як загроза, а не як поповнення чи збагачення», - стверджує журналіст, тому для нього «нова країна гіпотетично – це країна з новими кордонами, що існують вже п’ять років».

Дроздов говорить, що він би «фіксував для себе ситуативний кордон України зразка 2019-го як український простір майбутнього».

Друга складова «перезаснування» України, за Дроздовим, це «спустити в унітаз весь політичний клас». На думку журналіста, усі нинішні політики є породженням старої доби. «Під час «перезаснування» повинні бути виставлені дуже серйозні запобіжники, навіть дискримінаційні, аби лиш «бувалі» політики не пролізли у майбутній політичний клас», - вважає Дроздов.

Третьою складовою «перезаснування» має стати повністю новий суспільний договір. «Умовно кажучи, нова Конституція, здерта з нормальних успішних західних зразків без пошуку якихось нюансів», - переконаний Дроздов.

Проте, Остап Дроздов не вірить, що верхи дадуть це зробити, «тому що їм потрібна і вигідна саме така країна, а низи цього ніколи не захочуть, тому що перед ними майоріє величезний страх втратити державність, навіть якщо ця державність є для них джерелом нещастя».