У Черкасах попрощалися з поліцейськими, які підірвалися на мінах (фото)
Автівка поліції на Херсонщині наїхала на ворожий снаряд
Сьогодні у Черкасах провели в останню путь поліцейськими, які підірвалися на ворожих мінах на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«В останню путь вірних присязі правоохоронців проводжали тисячі черкащан, рідні, друзі, колеги. У холі палацу культури – три труни із нашими загиблими Героями», – йдеться в повідомленні.
Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового патрульного поліцейського Уманського районного управління поліції Вадим Періжок – вони загинули, підірвавшись на ворожих мінах у Херсонській області.
Провести в останню путь офіцерів прийшли рідні, друзі, колеги, містяни.
«Біль і сльози... У руках доньок загиблих поліцейських тремтять свічечки. Небо плаче дощем. А вони, наші колеги, несуть небесну варту. Світла пам'ять, наші Герої! Честь служити з вами», – зазначили в поліції.
Нагадаємо, у середу, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
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