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У Черкасах попрощалися з поліцейськими, які підірвалися на мінах (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Черкасах попрощалися з поліцейськими, які підірвалися на мінах (фото)
Трьох правоохоронців провели тисячі черкащан, рідні, друзі, колеги
фото: Нацполіція

Автівка поліції на Херсонщині наїхала на ворожий снаряд

Сьогодні у Черкасах провели в останню путь поліцейськими, які підірвалися на ворожих мінах на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«В останню путь вірних присязі правоохоронців проводжали тисячі черкащан, рідні, друзі, колеги. У холі палацу культури – три труни із нашими загиблими Героями», – йдеться в повідомленні.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового патрульного поліцейського Уманського районного управління поліції Вадим Періжок – вони загинули, підірвавшись на ворожих мінах у Херсонській області.

Провести в останню путь офіцерів прийшли рідні, друзі, колеги, містяни.

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«Біль і сльози... У руках доньок загиблих поліцейських тремтять свічечки. Небо плаче дощем. А вони, наші колеги, несуть небесну варту. Світла пам'ять, наші Герої! Честь служити з вами», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у середу, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Теги: кінолог Україна окупанти росія війна Черкаси

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