У Черкасах попрощалися з поліцейськими, які підірвалися на мінах (фото)

Автівка поліції на Херсонщині наїхала на ворожий снаряд

Сьогодні у Черкасах провели в останню путь поліцейськими, які підірвалися на ворожих мінах на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В останню путь вірних присязі правоохоронців проводжали тисячі черкащан, рідні, друзі, колеги. У холі палацу культури – три труни із нашими загиблими Героями», – йдеться в повідомленні.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового патрульного поліцейського Уманського районного управління поліції Вадим Періжок – вони загинули, підірвавшись на ворожих мінах у Херсонській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Провести в останню путь офіцерів прийшли рідні, друзі, колеги, містяни.

10 фото На весь екран



















«Біль і сльози... У руках доньок загиблих поліцейських тремтять свічечки. Небо плаче дощем. А вони, наші колеги, несуть небесну варту. Світла пам'ять, наші Герої! Честь служити з вами», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, у середу, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.