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Луганщина: невідомі підірвали будинок колаборанта, де той збирав офіцерів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: невідомі підірвали будинок колаборанта, де той збирав офіцерів РФ
фото ілюстративне

Несприятлива погода ускладнює наступ ЗСУ

Сьогодні зранку в будинку одного відомого колаборанта на Луганщині сталася «бавовна». Там він любив збирати поважних гостей з Росїї з числа офіцерів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

Глава ОВА також повідомив, що умови на Луганщині надважкі. Несприятлива погода ускладнює наступ наших захисників. Проте ЗСУ поступово рухаються вперед на напрямку Сватове-Кремінна

У Білогорівці тривають оборонні дії. Не дивлячись на численні атаки, ворог пробитися не може.

Загалом рашисти продовжують підвозити свіжомобілізованих, перекидають особовий склад з Херсонського напрямку, удосконалюють оборонні споруди.

Раніше повідомлялося, що колаборанти починають втікати з окупованих територій Запоріжжя.

Нагадаємо, 15 листопада вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.

Згодом стало відомо, що під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Колаборанта у надважкому стані доставили в лікарню.

Крім того, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

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Теги: Луганщина війна росія окупанти Україна колабораціонізм

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