У Снігурівській громаді на мінах підірвались працівники ДСНС. Є загиблий

На Миколаївщині працівники ДСНС підірвались на російських мінах

Рятувальники просять українців подумати про свою власну безпеку та дати ще час піротехнікам попрацювати над розмінуванням

У четвер, 24 листопада, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув. Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

«На жаль, сьогодні маємо черговий випадок підриву на мінах на території нашої громади», – йдеться у повідомленні.

Кухта заявив, що є загиблий та поранений працівники ДСНС.

«Висловлюю щирі співчуття родинам постраждалих внаслідок нещасного випадку. Наголошую, що повертатися до міста ще дуже небезпечно», – додав очільник військової адміністрації.

Мешканців прохають подумати про свою власну безпеку та дати ще час піротехнікам попрацювати над розмінуванням.

Нагадаємо, 13 листопада, в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну – чотири людини отримали поранення.

Додамо, триває 274 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.