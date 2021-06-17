У Чорне море увійшов французький розвідувальний корабель

Alize вже заходив у Чорне море невдовзі після окупації Росією Криму – у період з 27 березня до 12 квітня 2014 року

Корабель Alize фактично використовується для забезпечення роботи служби зовнішньої розвідки Франції

У четвер, 17 червня, до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції Alize (A 645). Про це оголосила моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

«Офіційно він класифікується як Diving support ship, тобто судно водолазної підтримки. Однак фактично Alize (A 645) використовується для забезпечення роботи дайверів Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба зовнішньої розвідки Франції)», – зазначають аналітики.

Згідно з інформацією міноборони Франції, на борту можуть перебувати більше 200 осіб.

Alize вже заходив у Чорне море невдовзі після окупації Росією Криму – у період з 27 березня до 12 квітня 2014 року.

До слова, на днях у Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі (фото).

Також у Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк».

Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».