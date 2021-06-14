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    У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі (фото)

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    У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі - У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі (фото)
    У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі
    Фото: з відкритих джерел

    Кораблі візьмуть участь у навчаннях і маневрах з бойовими кораблями ВМС України, Грузії та Румунії

    У Чорне море через протоку Босфор увійшли британський ракетний есмінець HMS Defender (D36) і нідерландський ракетний фрегат HNLMS Evertsen (F 805). Про це повідомляє британське командування.

    Зазначається, що кораблі візьмуть участь у навчаннях і маневрах з бойовими кораблями ВМС України, Грузії та Румунії.

    Згідно з квітневим анонсом, Defender і Evertsen повинні «продемонструвати солідарність НАТО з союзниками» і взяти участь у підтримці морської безпеки в регіоні.

    До слова, у Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк».

    Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».

    Теги: Чорне море США НАТО корабель ВМС флот море
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    У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі (фото)