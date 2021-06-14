У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі (фото)

У Чорне море увійшли британський і нідерландський бойові кораблі

Кораблі візьмуть участь у навчаннях і маневрах з бойовими кораблями ВМС України, Грузії та Румунії

У Чорне море через протоку Босфор увійшли британський ракетний есмінець HMS Defender (D36) і нідерландський ракетний фрегат HNLMS Evertsen (F 805). Про це повідомляє британське командування.

Зазначається, що кораблі візьмуть участь у навчаннях і маневрах з бойовими кораблями ВМС України, Грузії та Румунії.

This week @HMSDefender and @HNLMS_Evertsen enter the Black Sea to begin a period of operations alongside our allies & partners. Here are the reasons why #CSG21 pic.twitter.com/8Lo6ZfqBc0 — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 14, 2021

Згідно з квітневим анонсом, Defender і Evertsen повинні «продемонструвати солідарність НАТО з союзниками» і взяти участь у підтримці морської безпеки в регіоні.

До слова, у Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк».

Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».