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    Зеленський закликав голову ОБСЄ розширити моніторинг на кордоні, морі та в Криму

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    Очільниця ОБСЄ Анн Лінде перед зустріччю із Володимиром Зеленський вдруге з початку року відвідала Донбас - Зеленський закликав голову ОБСЄ розширити моніторинг на кордоні, морі та в Криму
    Очільниця ОБСЄ Анн Лінде перед зустріччю із Володимиром Зеленський вдруге з початку року відвідала Донбас
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський та Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України

    Президент України Володимир Зеленський хоче розширити моніторинг ОБСЄ на кордоні, морі та окупованому Криму. Про це Зеленський заявив на зустрічі з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє пресслужба офісу президента.

    Зазначається, що Зеленський та Лінде обговорили безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

    «Президент підкреслив важливість здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації вздовж тимчасово непідконтрольної частини російсько-українського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні.

    Зеленський також відзначив увагу, яку шведське головування в ОБСЄ приділяє питанню відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та мирному врегулюванню на сході нашої держави.

    «Ми вдруге цьогоріч зустрічаємося з вами у Києві. Важливою є поїздка, яку ви цими днями здійснили на схід України», – зауважив президент.

    Раніше стало відомо, що глава ОБСЄ вдруге з початку року приїде на Донбас.

    Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.

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    Теги: Крим ОБСЄ Чорне море Донбас Володимир Зеленський президент
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    Зеленський закликав голову ОБСЄ розширити моніторинг на кордоні, морі та в Криму