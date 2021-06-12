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    Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

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    Американський есмінець увійшов у Чорне море - Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

    Американський есмінець увійшов у Чорне море

    Фото з відкритих джерел

    Росіяни вже почали за ним стежити

    У Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк».

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».

    Крім того, в Чорне море готується ввійти есмінець ВМС Великої Британї »Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ»), повідомили 10 червня британські ВМС. За повідомленнями, на цей час цей корабель стоїть на якорі в Стамбулі.

    Також у цей час у Стамбулі стоїть фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн». І, за повідомленнями в інтернеті, які на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море.

    Як повідомлялося, есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями.

    Нагадаємо, американський есмінець Thomas Hudner, який здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, у суботу, 21 березня, пройшов Босфор та увійшов в акваторію Чорного моря. Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США.

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    Теги: Чорне море США НАТО корабель ВМС флот
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    Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море