Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

У Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ