Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

Росіяни вже почали за ним стежити

У Чорне море ввійшов ракетний есмінець Військово-морських сил США «Лабун» (USS Laboon, DDG58) класу «Арлі Берк».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Уранці 11 червня Шостий флот США повідомив, що цей корабель вирушив у Чорне море «для здійснення операцій гарантування морської безпеки в регіоні», і нагадав, що «ВМС США регулярно діють разом із союзниками і партнерами в НАТО в Чорному морі».

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021

Крім того, в Чорне море готується ввійти есмінець ВМС Великої Британї »Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ»), повідомили 10 червня британські ВМС. За повідомленнями, на цей час цей корабель стоїть на якорі в Стамбулі.

Також у цей час у Стамбулі стоїть фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн». І, за повідомленнями в інтернеті, які на цей час не підтверджені офіційно, цей корабель також має в планах прибуття в Чорне море.

Як повідомлялося, есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Есмінець USS Porter став третім американським кораблем, який увійшов у Чорне море останніми днями.

Нагадаємо, американський есмінець Thomas Hudner, який здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, у суботу, 21 березня, пройшов Босфор та увійшов в акваторію Чорного моря. Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США.

Читайте також: