Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання

Навчання екстрених служб 11 лютого проходять у Черкасах у магазині «Епіцентр»

Служби відпрацювали спільні дії у випадку виникнення пожежі у великому магазині

Сьогодні, 11 лютого в Черкасах рятувальники провели масштабні навчання на території будівельного-господарчого гіпермаркету.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС в Черкаській області.

Передумовою цьому стала пожежа, яка 2 лютого виникла на аналогічному об’єкті в місті Первомайськ Миколаївської області, де вогонь дуже швидко розповсюдився на площу близько 4 тисяч квадратних метрів та знищив торговий центр.

Загалом участь у навчаннях взяли 15 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 78 рятувальників.

«Завдяки вчасному оповіщенню працівників Служби порятунку, правильним діям керівництва об'єкту, співробітників ДСНС та інших залучених до навчань служб (управління Нацполіції в Черкаській області, Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, СБУ та інші) впродовж 30 хвилин, умовну пожежу в гіпермаркеті вдалося спочатку локалізувати, а потім повністю ліквідувати», - звітували рятувальники.

Також співробітники ДСНС відпрацьовували порятунок людей з-під завалів і тренувалися надавати домедичну допомогу постраждалим. Рятувальники взяли участь у навчаннях з ліквідації подій пов’язаних із невідомими хімічними речовинами та знешкодження вибухонебезпечних матеріалів.

Нагадаємо, що пожежа у приміщенні торгового центру «Епіцентр» у Первомайську виникла вдень 2 лютого. Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв підпал торгового центру.

«Епіцентр» заявив про плани відбудувати згорілий ТЦ протягом року, тим часом перевести працівників у найближчі торгові центри мережі.

4 лютого палія первомайського «Епіцентру» заарештували. Слідство триває.