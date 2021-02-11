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    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання

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    Навчання екстрених служб 11 лютого проходять у Черкасах у магазині &laquo;Епіцентр&raquo; - Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Навчання екстрених служб 11 лютого проходять у Черкасах у магазині «Епіцентр»
    Фото: ДСНС

    Служби відпрацювали спільні дії у випадку виникнення пожежі у великому магазині

    Сьогодні, 11 лютого в Черкасах рятувальники провели масштабні навчання на території будівельного-господарчого гіпермаркету.
    Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС в Черкаській області.

    Передумовою цьому стала пожежа, яка 2 лютого виникла на аналогічному об’єкті в місті Первомайськ Миколаївської області, де вогонь дуже швидко розповсюдився на площу близько 4 тисяч квадратних метрів та знищив торговий центр.

    Загалом участь у навчаннях взяли 15 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 78 рятувальників.

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    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання
    Що робити, якщо загориться «Епіцентр». У Черкасах тривають спеціальні навчання

    «Завдяки вчасному оповіщенню працівників Служби порятунку, правильним діям керівництва об'єкту, співробітників ДСНС та інших залучених до навчань служб (управління Нацполіції в Черкаській області, Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, СБУ та інші) впродовж 30 хвилин, умовну пожежу в гіпермаркеті вдалося спочатку локалізувати, а потім повністю ліквідувати», - звітували рятувальники.

    Також співробітники ДСНС відпрацьовували порятунок людей з-під завалів і тренувалися надавати домедичну допомогу постраждалим. Рятувальники взяли участь у навчаннях з ліквідації подій пов’язаних із невідомими хімічними речовинами та знешкодження вибухонебезпечних матеріалів.

    Нагадаємо, що пожежа у приміщенні торгового центру «Епіцентр» у Первомайську виникла вдень 2 лютого. Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв підпал торгового центру.

    «Епіцентр» заявив про плани відбудувати згорілий ТЦ протягом року, тим часом перевести працівників у найближчі торгові центри мережі.

    4 лютого палія первомайського «Епіцентру» заарештували. Слідство триває.

    Теги: пожежа СБУ ДСНС Черкаси військові навчання навчання рятувальники магазин
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