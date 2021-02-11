Вибухи у Сватовому: ДБР почало оголошувати перші підозри з 2015 року

На складах, де виникла пожежа, зберігалося три тисячі тонн боєприпасів

В жовтні 2015 року, внаслідок пожежі на бойових складах сил АТО , місто покинула чверть населення

Державне бюро розслідування повідомило перші підозри у справі вибухів військових складів у Сватовому, які сталися у жовтні 2015 року.

Про це звітує пресслужба ДБР

Напередодні, 8 та 10 лютого 2021 року, слідчі повідомили про підозру двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна.

За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік міста Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів.

«Внаслідок пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влученням боєприпасів, здетонованих через пожежу.

Через це було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років».

Нагадаємо, 29 жовтня 2015 року у м. Сватове Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули три військовослужбовця та одна цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

Однією з версій вибуху в Генштабі називали теракт.