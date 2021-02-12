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    Під Києвом горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали десятки людей (фото, відео)

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    На 8 та 9 поверхах будинку спостерігалось&nbsp;сильне задимлення - Під Києвом горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали десятки людей (фото, відео)
    На 8 та 9 поверхах будинку спостерігалось сильне задимлення
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували шістьох людей

    Сьогодні, 12 лютого, сталося загорання у багатоповерховому житловому будинку у м. Бровари.

    Повідомлення про пожежу на вул. Гагаріна надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 10:11, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено чергові караули 21 та 56 Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари.

    Рятувальники встановили, що відбулось загорання сміття на сходах між 8 та 7 поверхами 9-поверхового будинку. На 8 та 9 поверхах спостерігалось сильне задимлення.

    З будинку було евакуйовано 24 особи, врятовано - 6, троє з яких - діти.

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    Під Києвом горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали десятки людей (фото, відео)
    Під Києвом горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали десятки людей (фото, відео)

    Пожежу локалізовано о 10:52, ліквідовано о 11:02.

    На пожежі працювало три одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються.

    Як повідомлялося, 11 лютого сталась пожежа у приватному житловому будинку у м. Бровари. В результаті пожежі загинула старенька жінка.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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