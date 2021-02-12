Під Києвом горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали десятки людей (фото, відео)

На 8 та 9 поверхах будинку спостерігалось сильне задимлення

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували шістьох людей

Сьогодні, 12 лютого, сталося загорання у багатоповерховому житловому будинку у м. Бровари.

Повідомлення про пожежу на вул. Гагаріна надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 10:11, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено чергові караули 21 та 56 Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари.

Рятувальники встановили, що відбулось загорання сміття на сходах між 8 та 7 поверхами 9-поверхового будинку. На 8 та 9 поверхах спостерігалось сильне задимлення.

З будинку було евакуйовано 24 особи, врятовано - 6, троє з яких - діти.

Пожежу локалізовано о 10:52, ліквідовано о 11:02.

На пожежі працювало три одиниці техніки та 20 чоловік особового складу.

Причина пожежі та сума збитків наразі встановлюються.

Як повідомлялося, 11 лютого сталась пожежа у приватному житловому будинку у м. Бровари. В результаті пожежі загинула старенька жінка.