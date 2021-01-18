Аварія суховантажу в Туреччині: загинули двоє українців

У Туреччині знайшли та опізнали двох загиблих українських моряків із судна Arvin

Безвісти зниклими числяться три особи, яких активно шукають

Двоє загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin поблизу турецької провінції Бартин виявилися українцями.

Ще трьох моряків, які через аварію опинилися у воді, шукають.

Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик.

За словами Білика, після опізнання тіл, які сьогодні дістали з води, було підтверджено смерть двох громадян України. Їх імена не розголошуються.

«Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числяться три особи, яких активно шукають», – сказав він.

Як повідомлялося, Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Посол Андрій Сибіга повдіомив, що всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.

Джерело: Укрінформ