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    Аварія суховантажу в Туреччині: загинули двоє українців

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    У Туреччині знайшли та опізнали двох загиблих українських моряків із судна Arvin - Аварія суховантажу в Туреччині: загинули двоє українців
    У Туреччині знайшли та опізнали двох загиблих українських моряків із судна Arvin

    Безвісти зниклими числяться три особи, яких активно шукають

    Двоє загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin поблизу турецької провінції Бартин виявилися українцями.

    Ще трьох моряків, які через аварію опинилися у воді, шукають.

    Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик.

    За словами Білика, після опізнання тіл, які сьогодні дістали з води, було підтверджено смерть двох громадян України. Їх імена не розголошуються.

    «Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числяться три особи, яких активно шукають», – сказав він.

    Як повідомлялося, Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

    Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини.

    Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

    Посол Андрій Сибіга повдіомив, що всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

    До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Туреччина смерть посол корабель посольство аварія українські моряки
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