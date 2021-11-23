  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Чорному морі знайшли перевернутий човен: двоє чоловіків загинули, ще одного шукають

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники продовжують пошуки одного зі зниклих чоловіків - У Чорному морі знайшли перевернутий човен: двоє чоловіків загинули, ще одного шукають
    Рятувальники продовжують пошуки одного зі зниклих чоловіків
    фото: news.pn

    Дюралевий човен виявили біля острова Березань на Миколаївщині

    Поблизу острова Березань у Чорному морі на Миколаївщині затонув човен із людьми. Про це заявили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

    «22 листопада на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби «Очаків» надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків», – ідеться в повідомленні.

    За словами рибалки, у човні перебували три людини.

    Рятувальники прибули на місце трагедії та дістали з води тіла загиблих 1949 р.н. і 1961 р.н. Також тривають пошуки третього чоловіка 1967 р.н, тіла якого не було знайдено.

    До слова, на днях біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.

    До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.

    Раніше рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка в Києві.

    Також з водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні.

    Теги: Чорне море ДСНС Миколаївщина смерть на воді потонули рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чорному морі знайшли перевернутий човен: двоє чоловіків загинули, ще одного шукають