У Чорному морі знайшли перевернутий човен: двоє чоловіків загинули, ще одного шукають

Дюралевий човен виявили біля острова Березань на Миколаївщині

Поблизу острова Березань у Чорному морі на Миколаївщині затонув човен із людьми. Про це заявили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

«22 листопада на спецлінію 101 від чергового відділу прикордонної служби «Очаків» надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань виявив перевернутий дюралевий човен та тіла двох загиблих чоловіків», – ідеться в повідомленні.

За словами рибалки, у човні перебували три людини.

Рятувальники прибули на місце трагедії та дістали з води тіла загиблих 1949 р.н. і 1961 р.н. Також тривають пошуки третього чоловіка 1967 р.н, тіла якого не було знайдено.

До слова, на днях біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.

До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.

Раніше рятувальники дістали тіло чоловіка зі ставка в Києві.

Також з водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні.