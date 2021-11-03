Із водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні

Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло з води

Чоловік зник на водоймі 1 листопада

У середу, 3 листопада, на водоймі поблизу с. Козин особовим складом водолазно-рятувального відділення м. Ржищів було піднято на поверхню тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про зникнення чоловіка 1961 року народження на водоймі поблизу с. Козин надійшла до оперативно-диспетчерської служби 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка 1 листопада.

Пошуки тривали впродовж трьох днів.

Як повідомлялося, з початку 2021 року на столичних водоймах потонули 58 людей, врятовано 23 особи.

Нагадаємо, у вересні у Миргородському районі Полтавської області витягнули потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

1 серпня на озері Біле, що в Оболонському районі столиці, потонула людина.