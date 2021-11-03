  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Із водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло з води - Із водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні
    Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло з води
    Фото: ДСНС

    Чоловік зник на водоймі 1 листопада

    У середу, 3 листопада, на водоймі поблизу с. Козин особовим складом водолазно-рятувального відділення м. Ржищів було піднято на поверхню тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про зникнення чоловіка 1961 року народження на водоймі поблизу с. Козин надійшла до оперативно-диспетчерської служби 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка 1 листопада.

    Пошуки тривали впродовж трьох днів.

    Як повідомлялося, з початку 2021 року на столичних водоймах потонули 58 людей, врятовано 23 особи.

    Нагадаємо, у вересні у Миргородському районі Полтавської області витягнули потонулий автомобіль. Всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

    1 серпня на озері Біле, що в Оболонському районі столиці, потонула людина.

    Теги: ДСНС Київщина смерть на воді потонули рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із водойми під Києвом водолази дістали потопельника, якого шукали три дні