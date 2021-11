Біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС

У Середземному морі біля берегів Лівії втопилося понад 75 біженців, які намагалися доплисти на човні до Європейського союзу. Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (IOM) Лівії у Twitter.

Повідомляється, що 15 людей врятувалися завдяки допомозі рибалок. Їх доправили до лівійського міста Зувара.

«В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей», – йдеться у повідомленні організації.

Over 75 migrants drowned on Wednesday after departing from Libya according to 15 survivors rescued by fishermen and brought to Zwara.



This latest tragedy brings the number of lives lost in the Central #Mediterranean this year to over 1,300.