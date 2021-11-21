Біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС

15 людей врятувалися завдяки допомозі рибалок

У Середземному морі біля берегів Лівії втопилося понад 75 біженців, які намагалися доплисти на човні до Європейського союзу. Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (IOM) Лівії у Twitter.

Повідомляється, що 15 людей врятувалися завдяки допомозі рибалок. Їх доправили до лівійського міста Зувара.

«В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей», – йдеться у повідомленні організації.

Over 75 migrants drowned on Wednesday after departing from Libya according to 15 survivors rescued by fishermen and brought to Zwara.



This latest tragedy brings the number of lives lost in the Central #Mediterranean this year to over 1,300. — IOM Libya (@IOM_Libya) November 20, 2021

Раніше повідомлялося, що не менше 23 людей стали жертвами аварії корабля біля берегів Тунісу.

Повідомляється, що на момент аварії в човні перебували понад 90 людей. На допомогу їм вирушили військово-морські сили Тунісу. Внаслідок рятувальної операції вдалося живими витягнути з води 70 людей.

Уточнюється, що на вказаному судні африканські мігранти намагалися перетнути Середземне море від Лівії до Італії.

До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.

Сьогодні міністр оборони Польщі розповів про нову тактику мігрантів із прориву кордону.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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